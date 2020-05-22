Son dakika… Rusya’da günlük ölü sayısında rekor

Avrupa’da başta olmak üzere pek çok ülke corona virüsü salgınında normalleşme adımları atarken, Rusya’da ise tablo günden güne daha da ağırlaşıyor.

Mayıs ayının başından itibaren günlük yeni vakalarda rekor üstüne rekor kırılan ülkede, 11 bin seviyeleri görülmüştü. Ülkede bir rekor da bugün ölü sayısından geldi.

BREZİLYA HEMEN ARKALARINDA



Sağlık Bakanlığı salgınla ilgili son verileri kamuoyuyla paylaşırken, 24 saatte 150 can kaybıyla rekor kırıldığını açıkladı. Böylelikle ülke genelinde corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 249’a yükseldi.

8 bin 894 kişiye yeni tanı koyulduğunu duyuran yetkililer, toplam vaka sayısının 326 bin 448’e ulaştığını ifade etti. Rusya bu alanda ABD’nin arkasından ikinci sırada yer alırken, onları 310 bin vakayla Brezilya takip ediyor.