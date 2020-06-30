Son dakika… Rusya’da vaka sayısı düştü! Ölü sayısı fırladı

Corona virüsünün en çok etkilediği ülkeler arasında yer alan ve en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke olan Rusya'dan hem sevindiren hem de endişelendiren haberler geldi.

Yeni vaka sayısı düşmeye devam ederken, nisan ayının sonundan bu yana en düşek seviye görüldü.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte yeni tanı koyulan kişi sayısı 6 bin 693 olarak kayıtlara geçti. Böylelikle toplam vaka sayısı 647 bin 849'a ulaştı.

Ölü sayısında ise düne göre dramatik bir artış yaşandı. Dün 93 olarak açıklanan can kaybı, yaklaşık yüzde 50 artışla 154’e yükseldi. Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 9 bin 320’ye ulaştı.