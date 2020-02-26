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Son dakika… Rusya-Türkiye gerilimini tırmandıracak açıklama

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki İdlib kentindeki son gelişmeler nedeniyle Türkiye ile ciddi gerilim yaşayan Rusya'dan 'son dakika' açıklaması.... Reuters'ın haberine göre; Moskova yönetimi, Türkiye'yi yabancı savaşçıların Libya'ya geçmesine yardımcı olmakla suçladı.

Sozcu.com.tr
12:06 -
Haberler Dünya
Son dakika… Rusya-Türkiye gerilimini tırmandıracak açıklama

Reuters’ın Rus İntefaks haber ajansından aktardığı açıklama, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov’dan geldi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, geçen cumartesi İzmir'de Kuzey Ege Otoyolu açılışında yaptığı konuşmada Libya konusuna değinmişti.

Erdoğan, “Kahraman askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu'ndan ekiplerimizle beraber oradayız. Mücadeleyi orada sürdürüyorlar” açıklaması yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözlerinin devamında kullandığı “Tabii birkaç tane şehidimiz var” ifadesi muhalefetin tepkisini çekmişti.

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Son güncelleme: 12:21 26.02.2020
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