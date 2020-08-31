Rusya’nın Covid-19 aşısı tarihi belli oldu

Rusya’nın geçen haftalarda tescillendirdiği corona virüsü aşısı Sputnik V ile ilgili kritik açıklamalar Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko’dan geldi…

Dünya üzerinde corona virüsü aşısı olarak tescillenen ilk aşı olan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bile, “Kızıma yaptırdım, yan etkisi olmadı” dediği Sputnik V hakkında konuşan Muraşko, aşının büyük partiler halinde Eylül ayında teslim edilmeye başlanacağını duyurdu.

Muraşko, Gamleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen aşının öncelikli olarak sağlık çalışanları ve öğretmenlere gönderileceğini açıklarken, “Yüksek risk grubundaki insanlara bu yıl Kasım-Aralık ayında aşı toplu aşı yapmaya başlayabiliriz” dedi.

AÇIKLANDIĞI GÜNDEN BERİ TARTIŞMA YARATTI

Ağustos ayının ortasında Sputnik V isimli aşıya onay vererek “tescillenmiş ilk aşıya” imza atan Rusya, uluslararası kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

İnsanlar üzerindeki deneylerin tamamen yapılmadığını söyleyen bazı bilim insanları ve yetkililer Rusya’nın gerekli önlemleri ve testleri yapmadan aşıyı “aceleye getirdiğini” öne sürmüş ve bu sürecin daha uzun olması gerektiğini söylemişti.