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Son dakika… Sean Connery hayatını kaybetti

İngiliz kült film serisinde James Bond'a ilk kez hayat veren isim olan dünyaca ünlü aktör Sean Connery 90 yaşında yaşamını yitirdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:05, 31/10/2020
Haberler Dünya
Son dakika… Sean Connery hayatını kaybetti

Dünya sineması bugün efsanevi bir aktörün hayatını kaybetmesiyle sarsıldı. 90 yaşındaki İskoç aktör Sean Connery’nin yaşamını yitirdiği açıklandı.

İngiliz basını ailesinin Connery’nin ölüm haberini doğruladığını ancak sebebine ilişkin bir detay paylaşmadığını yazdı.

Sean Connery.

James Bond karakterini beyaz perdede canlandıran ilk isim olan Connery, 1962 ile 1983 yılları arasında 7 kez ‘007’ filminde başrolü üstlendi.

Connery, Bond rolü dışında The Hunt for Red October ve The Untouchables gibi filmlerdeki rolleriyle de hafızalara kazandı.

Connery, Oscar ödülüyle birlikte.


KRALİÇE ‘SİR’ UNVANI VERDİ

Ünlü aktör The Untouchables’taki rolüyle 1988 yılında ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ kategorisinde Oscar kazanmıştı.

Ağustos ayında 90. yaşını kutlayan Connery, 2000 yılında Kraliçe Elizabeth tarafından şövalye ilan edilerek ‘Sir’ unvanı almıştı.

film son dakika
Yayınlanma Tarihi:15:33,
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