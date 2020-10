Son dakika… Sean Connery hayatını kaybetti

Dünya sineması bugün efsanevi bir aktörün hayatını kaybetmesiyle sarsıldı. 90 yaşındaki İskoç aktör Sean Connery’nin yaşamını yitirdiği açıklandı.

İngiliz basını ailesinin Connery’nin ölüm haberini doğruladığını ancak sebebine ilişkin bir detay paylaşmadığını yazdı.

James Bond karakterini beyaz perdede canlandıran ilk isim olan Connery, 1962 ile 1983 yılları arasında 7 kez ‘007’ filminde başrolü üstlendi.

Connery, Bond rolü dışında The Hunt for Red October ve The Untouchables gibi filmlerdeki rolleriyle de hafızalara kazandı.



KRALİÇE ‘SİR’ UNVANI VERDİ



Ünlü aktör The Untouchables’taki rolüyle 1988 yılında ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ kategorisinde Oscar kazanmıştı.

Ağustos ayında 90. yaşını kutlayan Connery, 2000 yılında Kraliçe Elizabeth tarafından şövalye ilan edilerek ‘Sir’ unvanı almıştı.