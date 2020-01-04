Son dakika… Suikast sonrası NATO’dan flaş karar

NATO Sözcüsü Dylan White, Amerikan yayın kuruluşu CNN’ye yaptığı açıklamada, “Eğitimler askıya alındı, görev devam ediyor” dedi. White, “Irak’taki NATO personelinin güvenliği çok önemli” ifadesini kullandı.

NATO’nun Irak’taki misyonu birkaç yüz personelden oluşuyor ve Irak’ın talimatıyla Irak güçlerinin pekiştirilmesi ve IŞİD’in yeniden ortaya çıkmasının önlenmesi için devreye giriyor.

ABD’nin silahlı insansız hava araçlarıyla (drone) Bağdat Uluslararası Havalimanı ve çevresine yönelik dün gerçekleştirdiği füze saldırısı sonucu Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Suriye’de önemli rol oynayan İran destekli Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis de hayatını kaybetmişti.