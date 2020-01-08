Son dakika… Trump, İran saldırısı sonrası canlı yayında açıkladı: Askerler zarar görmedi

İranlı üst düzey general Kasım Süleymani’nin Bağdat’ta ABD hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından İran, Irak’taki Amerikan hedeflerine 10’dan fazla füze ile saldırı gerçekleştirmişti.

ABD Başkanı Trump bu saldırının ardından ilk kez kameraların karşısına geçti.

Trump’ın konuşmasından satır başları şöyle;

* Ben ABD Başkanı olduğum sürece İran nükleer silaha sahip olamayacak.

* Dünkü saldırıda hiçbir Amerikalı ölmemiştir. Sadece askeri üslerde bazı hasarlar meydana geldi.

* Erken uyarı sistemimiz sayesinde hiçbir Amerikan askeri zayiatı yaşanmadı.

* Geçen hafta acımasız bir teröristi öldürdük. Dünyanın bir numaralı teröristi Kasım Süleymani’yi ABD ortadan kaldırmıştır. Süleymani’nin uzun süre önce öldürülmesi gerekiyordu.

* Eğer canınıza değer veriyorsanız ABD’ye saldırmayın.

* İran’a son derece güçlü ekonomik yaptırımlar getirilecek.

* İran tavrını değiştirmediği sürece bu böyle devam edecek. İran teröre verdiği desteğe son vermeli.

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