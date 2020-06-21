Son dakika… Trump’a corona şoku: Bu kadarını beklemiyordu

ABD’de Kasım ayında yapılması planlanan başkanlık yarışı için Başkan Donald Trump, Covid-19’a rağmen bütün uyarıları gözardı ederek ilk mitingilini düzenledi…

Cumhuriyetçilerin merkezi haline gelen Oklahoma’daki Tulsa’da bir miting düzenleyen Trump büyük hayal kırıklığına uğradı. Mitingden günler önce, “Mitinge katılanlardan bazıları corona olabilir” açıklamasını yapan Trump, 19 bin kişilik kongre merkezinin sadece üçte ikisini doldurabildi.

Yaşanan hayal kırıklığıyla ilgili ABD ve dünya basını, “Trump’ın mitingi suya düştü”, “Tam bir utanç kaynağı”, “Utanç vesikasına döndü” gibi yorumların yapılmasına neden oldu. ABD’nin seçim ekibi, 1 milyondan fazla bilet talebi geldiğini iddia ederken, hem saha içi hem de tribünlerin üs kısımlarında bir hayli boşluk olduğuna dair iddiaları yalanladı.

ABD basını, Trump’ın mitingden önce ülkedeki siyasetçilerin gelenek olan kongre merkezinin dışındaki kalabalığa seslenmediğini de vurguladı. Yerel basın, Trump’ın dışarıda konuşmak için kürsüyü hazırlattığını fakat insanların olmamasından dolayı bunu iptal ettiğini de vurguladı.

ABD’nin eski başkanı Barack Obama’nın kıdemli danışmanı Dan Pfeiffer sosyal medyadan, “İmparatorun destekçisi yok” yorumunu yaptı.

YAPTIĞI GAF KRİZ YARATTI

Dünya çapında 8.9 milyondan fazla insanda tespit edilen corona virüsü ile ilgili açıklama yapan Trump’ın sözleri de gündeme bomba gibi düştü. Trump miting sırasında, “Yanımda çalışanlara corona virüsü testlerini yapmayı yavaşlatın dedim. Çünkü bu test iki ucu da keskin bıçak gibi. Gençlerdeki nezleyi bile corona diye gösteriyor” açıklaması yaptı.

2.3 milyondan fazla vaka ve 121 binden fazla Covid-19’a bağlı ölüm sebebiyle corona virüsünün merkez üssü haline gelen ABD’nin başkanının bu sözleri Beyaz Saray’da kriz yarattı.

Trump’ın bu açıklamasının ardından Beyaz Saray bir açıklama yaptı. Beyaz Saray yetkilisi Wall Street Journal’a, “Asla yanında çalışanlara ve konuyla ilgisi olanlara test sayısını yavaşlatmayı önermedi. Çok hızlı bir şekilde yaptığımız 25 milyon testten aşırı derecede mutlu. Trump’ın şaka yaptığı aşikar” dedi.