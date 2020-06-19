Son dakika… Trump’tan corona gafı: Mitingime gelen hasta olabilir

ABD Başkanı Donald Trump’ın Oklahoma’daki Tulsa bölgesinde aylar sonra büyük çaplı bir miting düzenlemesi ülke gündemine bomba gibi düştü. Salgının hızla yayıldığı Oklahoma’da bu tür bir etkinlik düzenlenmesine gelen tepkiler üzerine Trump, Wall Street Journal gazetesine konuştu.

Cumartesi günü düzenlenecek mitinge geleceklere corona virüsü bulaşabileceğini dile getiren Trump, “Bu çok küçük bir grubu etkileyecektir” dedi. Trump’ın ayrıca, “Mitinge katılan bazı Amerikalılar siyasi bir mesaj vermek için maske takacak, korunma amaçlı takmayacaklardır” ifadesini kullandı.

Trump’ın kampanya müdürü Brad Parscale bu hafta başında yaptığı açıklamada, “Alana giren herkesin ateşi ölçülecek ve ayrıca el dezenfektanı ve maske verilecektir. Fakat bu maskeleri takmak zorunlu değildir” ifadesini kullandı.

EN ÇOK VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ BÖLGE

Trump’ın mitingi düzenleyeceği Oklahoma’da resmi verilere göre son 1 hafta içerisinde 203 yeni vaka tespit ediliyor. Bu da önceki 7 günlük süre zarfından yüzde 110 daha fazla.

Trump’ın mitingi gerçekleştireceği Tulsa ise Oklahoma içerisinde en çok vakanın görüldüğü bölge. Tulsa’da resmi verilere göre 1825 yeni vaka var.