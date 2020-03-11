Son dakika… Türkiye’ye de sıçrayan corona virüsü hız kesmiyor! İtalya’da en ölümcül gün

Çin’in Wuhan kentinde başlayan salgınla ilgili verileri derleyen worldometers’a göre dünya genelinde ölü sayısı 4 bin 300’e yükseldi. 119 ülkeye yayılan virüsle ilgili toplam 119 bin 292 vakaya rastlandı. Virüsün görülme hızı Çin’de düşse de Avrupa’da başta İtalya olmak üzere giderek artıyor.

İşte virüsle ilgili yaşanan son gelişmeler:

– İtalya’da ölü sayısı bir günde 168 yükselerek 631’e ulaştı. Yüzde 36’lık oran ülkede virüsün görüldüğü ilk günden bu yana en yüksek artışın yaşandığı gün olarak kayıtlara geçti.

– Virüsün son olarak ortaya çıktığı ülkeler Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Bolivya, Jamaika ve Türkiye olarak bildirildi.

SAĞLIK BAKANI VİRÜSE YAKALANDI

– Panama, Endonezya, Belçika’da ilk ölümlü vaka gerçekleşirken, Moldova’da tüm okullar tatil edildi.

– İngiltere’de Sağlık Bakanı Nadine Dorries’te corona virüsü olduğu tespit edildi.

– ABD’de Michigan ve Massachusetts’te acil durum ilan edildi. ABD’de görülen vaka sayısı 1000’i aştı.

– Avustralya İtalya’dan gelen yolculara yasak getirdi.