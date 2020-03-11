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Belçika metrosunda tepki çeken görüntü! Elini yalayıp demire sürünce yakalandı

Avrupa'da corona virüsü krizi giderek yayılırken, Belçika'da sosyal medyayı karıştıran görüntüler ülkenin gündemine oturdu. Metroda bir adamın elini yaladıktan sonra defalarca demirlere sürmesi dikkat çekti.

Sozcu.com.tr
13:04 -
Haberler Dünya

Belçika´nın başkenti Brüksel´de metroya binen bir adam, yüzündeki maskeyi aşağıya çekerek parmaklarını ağzına götürdü.

Parmaklarını tükürükle ıslatan adam ardından metroda bulunan tutunma demirlerine sürdü. O görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Videonun corona paniği nedeniyle büyük tepki çekmesi üzerine adamın gözaltına alındığı açıklandı.

Brüksel Toplu Taşıma Kurumu´ndan yapılan açıklamada, “Alkollü olduğu belirlenen adam, polis ve güvenlik ekiplerimiz tarafından durduruldu” ifadelerine yer verildi. (DHA)

 

Avrupa Belçika Polis
Son güncelleme: 13:09 11.03.2020
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