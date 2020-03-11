Belçika metrosunda tepki çeken görüntü! Elini yalayıp demire sürünce yakalandı

Belçika´nın başkenti Brüksel´de metroya binen bir adam, yüzündeki maskeyi aşağıya çekerek parmaklarını ağzına götürdü.

Parmaklarını tükürükle ıslatan adam ardından metroda bulunan tutunma demirlerine sürdü. O görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Videonun corona paniği nedeniyle büyük tepki çekmesi üzerine adamın gözaltına alındığı açıklandı.

Brüksel Toplu Taşıma Kurumu´ndan yapılan açıklamada, “Alkollü olduğu belirlenen adam, polis ve güvenlik ekiplerimiz tarafından durduruldu” ifadelerine yer verildi. (DHA)