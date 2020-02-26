Son dakika… Ünlü şarkıcı tecavüze uğradığını açıkladı

35 yaşındaki Galli yıldız, binlerce takipçisine yönelik yazdığı mesajda, “iyileşmesinin zaman aldığını” ve “artık iyi olduğunu” ifade etti.

2008 tarihli ilk single’ı ‘Mercy’ ile birçok ülkede listelerin bir numarasına yükselen Duffy, “Tecavüze uğradım, bana uyuşturucu verildi ve birkaç gün esir tutuldum” ifadelerini kullandı.

Paylaşımına “Bunu yazmayı ne kadar zaman düşündüğümü hayal edebilirsiniz. Nasıl yazacağını, sonrasında kendimi nasıl hissedeceğimi…” ifadesiyle başlayan Duffy, şöyle devam etti:

* Pekala, doğru zaman neden şimdi ve konuşmayı benim için heyecan verici ve özgürleştirici kılan şeyin ne olduğundan tümüyle emin değilim. Bunu açıklayamıyorum.

* Birçoğunuz bana ne olduğunu, nereye kaybolduğumu ve nedenini merak ediyorsunuz. Bir gazeteci benimle iletişime geçti. Bana ulaşmanın bir yolunu buldu ve geçen yaz ona her şeyi anlattım. Nazikti ve nihayetinde konuşmak çok müthiş hissettirdi bana kendim.

* Gerçek şu ki, lütfen bana inanın, şimdi iyiyim ve güvendeyim. Tecavüze uğradım, bana uyuşturucu verildi ve birkaç gün esir tutuldum. Tabii hayatta kaldım. İyileşmek zaman aldı.

* Bunu söylemenin hafif bir şekli yok. Size söyleyebilirim ki, son 10 yılda, binlerce ama binlerce gün kalbimdeki güneş ışığını tekrar hissetmek isteğine adadım kendimi, güneş şimdi parlıyor.

* Acımı ifade etmek için sesimi neden kullanmadığımı merak ediyorsunuz. Gözlerimdeki kederi dünyaya göstermek istemedim.

Ünlü yıldız ilerleyen haftalarda sesli bir röportaj yayınlayacağını duyurarak, “Eğer sorunuz varsa, yapabilirsem şayet, cevaplama isterim” ifadelerini kullandı.