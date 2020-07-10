Son dakika… Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Ayasofya açıklaması

Uzun süredir iki ülke arasında gerilime neden olan Ayasofya’nın yeniden cami yapılması tartışmaları bugün alınan kararla noktalandı.

Türkiye, tarihi yapının müzeye dönüştürülmeden önceki haline geri çevrilmesi kararını verdi. 1453’ten bu yana cami olarak kullanılan tarihi yapı yeniden camiye çevrilmiş oldu.

YUNAN BAŞBAKAN AB İLİŞKİLERİNİ İŞARET ETTİ

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise bu kararı kınadıklarını açıkladı.

Miçotakis, “Bu karar tarihi yapıyı dünya mirası olarak gören herkesi gücendirdi. Ayrıca karar sadece Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri değil Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri de etkileyecektir” dedi.