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Son dakika… Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Ayasofya açıklaması

Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılmasıyla ilgili Yunanisatan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "En yoğun şekilde kınıyoruz" dedi.

Sozcu.com.tr
23:09 -
Haberler Dünya
Son dakika… Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Ayasofya açıklaması

Uzun süredir iki ülke arasında gerilime neden olan Ayasofya’nın yeniden cami yapılması tartışmaları bugün alınan kararla noktalandı.

Türkiye, tarihi yapının müzeye dönüştürülmeden önceki haline geri çevrilmesi kararını verdi. 1453’ten bu yana cami olarak kullanılan tarihi yapı yeniden camiye çevrilmiş oldu.

Tekrar cami olan Ayasofya’daki ilk namaz 24 Temmuz’da kılınacak.

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Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise bu kararı kınadıklarını açıkladı.

Miçotakis, “Bu karar tarihi yapıyı dünya mirası olarak gören herkesi gücendirdi. Ayrıca karar sadece Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri değil Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri de etkileyecektir” dedi.

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Son güncelleme: 23:11 10.07.2020
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