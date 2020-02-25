Son durum: Corona virüsünün bulaştığı hastalardan kaçı iyileşti?

Resmi verilere göre, Corona virüsünün bulaştığı 80 bin 289 hastadan 27 bin 789’u iyileşti. Covid-19’a karşı henüz özel bir ilaç bulunmuyor. Uzmanlar, karantinaya alınan hasta için genellikle sezonluk grip hastalarına uygulanan rutin tedaviyi tavsiye ediyor.

Euronews’te yer alan habere göre, virüsün ortaya çıktığı Çin’in Hubei eyaletinde 2 bin 563 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 921 kişi de iyileşmeyi başardı.

Çin’in ardından en çok Covid-19 vakasının görüldüğü Güney Kore’de virüs tespit edilen 977 kişiden 10’u öldü, 22’si ise öldü.

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Salgının henüz yayılmaya başladığı İtalya’da 270 vakadan sadece bir kişi iyileşti. Fransa’da ise, 12 hastadan biri hayatını kaybederken, 11’i virüsten kurtularak hastanelerden taburcu edildi. Alman yetkililer de tespit edilen 16 vakadan 14’ünün iyileştiğini, 2’sinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Limanda bekletilen cruise gemisi dışında 160 vakanın kayıtlara geçtiği Japonya’da resmi verilere göre bir ölü ve 22 iyileşme var. 90 vakanın görüldüğü Singapur, 53 hastanın taburcu edildiğini duyururken, Covid-19’un henüz can almadığını açıkladı.

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Diğer yandan İran’da virüsle ilgili öldürme oranının küresel ortalamanın çok üzerinde seyrettiği görüldü. Tahran yönetimi 95 vakadan 15’inin öldüğünü duyurdu. Bu rakam yaklaşık yüzde 15’lik bir öldürme oranına işaret ediyor.

Solunum yolları rahatsızlığı olarak kendini gösteren virüs, daha çok 70 yaş üzeri hastalarda ölümcül seyrediyor. Daha genç hastalarda ise, bağışıklık sistemiyle ya da solunum yollarıyla ilişkili rahatsızlıklar ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Virüsten kurtulanlarda hastalığın tekrarladığına dair bir veri henüz bulunmuyor.