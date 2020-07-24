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Suudi Arabistan’da son 24 saatte 2 bin 378 vaka!

Corona virüsü salgını nedeniyle Suudi Arabistan’da son 24 saat içinde 2 bin 378 yeni vaka tespit edildi. Ülkede ölü sayısı ise 2 bin 672'ye, toplam vaka sayısı ise 262 bin 772'ye çıktı.

17:41 -
Haberler Dünya
Suudi Arabistan’da son 24 saatte 2 bin 378 vaka!

Suudi Arabistan'da son 24 saatte 2 bin 378 kişide corona virüsü tespit edildi. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede toplam vaka sayısı 262 bin 772'ye yükseldi.

Corona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı, son bir gün içinde 37 artarak 2 bin 672 oldu. Yeni vakalardan 195'i Mekke'de doğrulanırken, Riyad'da da 139 yeni vaka görüldü. El Hufouf şehrinde ise 135 vaka kayda geçti.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığına verilerine göre ülkedeki toplam iyileşme oranı yüzde 82’yi geçti. (İHA)

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