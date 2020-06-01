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Dünya’da yapamadıklarını uzayda yaptılar!

ABD'li ünlü girişimci Elon Musk'ın kurduğu SpaceX’in Falcon 9 roketi ile uzaya fırlattığı NASA’nın Crew Dragon ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (ISS) ekiple buluştu. NASA’nın yayınladığı görüntülerde astronotların tokalaşması ve sarılma anları sosyal medyada gündem oldu.

17:31 -
Haberler Dünya

ABD’li ünlü girişimci Elon Musk’ın kurucusu olduğu SpaceX'in Falcon 9 roketi ile uzaya fırlattığı NASA'nın Crew Dragon ekibi, ISS ekibiyle buluştu.

NASA'nın sosyal medyada yayınladığı görüntülerde, astronotların birbirleriyle tokalaşma ve sarılma anı çekilen fotoğraflarla ölümsüzleştirildi.

Astronotlar rahatça sarıldı ve tokalaştı. Reuters

‘UZAYDA TOKALAŞMAK SERBEST, DÜNYADA YASAK'

Astronotların tokalaştıklarını ve sarıldıklarını gören sosyal medya kullanıcılarından bazıları, “Onların uzayda tokalaşabilmeleri ancak bizim dünyada bunu yapamamamız çok garip geliyor. Tüm dünyam altüst oldu” ifadelerini kullandı.

Gelen cevaplarda ise Dragon ekibindeki Doug Hurley ve Bob Behnken'in uzaya çıkmadan önce haftalarca karantinada kaldıkları ve tokalaşmanın tamamen güvenli olduğu ifade edildi. DHA

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Son güncelleme: 17:49 01.06.2020
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