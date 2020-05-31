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Dünya basını SpaceX’in tarihi uzay uçuşunu böyle gördü

Tarihte ilk kez özel bir şirket uzaya insan gönderdi! Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, NASA tarafından desteklenen projesiyle iki astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yolculuğa çıkardı. Olay corona virüsü salgınına rağmen bütün dünyada gündem oldu. Financial Times, New York Times, Bild, Le Monde, La Repubblica gibi gazeteler uzay seyahatinde Musk'ın şirketinin büyük bir avantaj elde ettiğini yazdı.

Sozcu.com.tr
10:29 -
Haberler Ekonomi
Dünya basını SpaceX’in tarihi uzay uçuşunu böyle gördü

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX’in “Crew Dragon” isimli uzay mekiğiyle ilk insanlı uçuş denemesi gerçekleştirildi. 27 Mayıs’ta yapılması planlanan fırlatma işlemi hava şartları nedeniyle gerçekleştirilememişti. SpaceX, bu başarılı fırlatma ile uzaya ilk defa insanlı uçuş gerçekleştirirken, tarihte ilk kez özel bir şirket uzaya insan yollamış oldu.

Crew Dragon, isimli uzay aracı Robert Behnken ve Douglas Hurley isimli astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) götürecek.

NASA, 2011 yılından bu yana insanlı uçuş projesini askıya almasından dolayı astronotlarını uzay istasyonuna Rusya'ya ait Soyuz uzay araçları ile gönderiyordu.

Crew Dragon Uluslararası Uzay İstasyonu’na doğru yolu çıktı. Fotoğraf: Reuters

Dünya basını SpaceX’in tarihte ilk kez uzaya insan gönderen şirket oluşunu şu başlıklarla gördü:

Financial Times (İngiltere): SpaceX uzaya ilk kez insan gönderen şirket oldu! Elon Musk’ın şirketi neredeyse 10 yıl sonra ABD’den astronotları uzaya gönderdi.


Bild (Almanya): Space X Uluslararası Uzay İstasyonu yolunda! 9 yılın ardından Amerikalılar ABD’den bir görevle uçuyorlar.

La Repubblica (İtalya): SpaceX Crew Dragon’u Cape Canaveral’den gönderdi. 2011’den bu yana bir ilk.

Le Monde (Fransa): SpaceX iki astronotu uzaya gönderen ilk özel şirket oldu! Cumartesi günü başarılı bir kalkıştan sonra astronotların pazar günü Uluslararası Uzay İstasyonu’na varmaları bekleniyor.

New York Times (ABD): SpaceX NASA astronotlarını uzaya taşıdı, uzay uçuşlarında yeni bir dönem başladı

Business Insider (ABD): Musk tarih yazdı! SpaceX iki insanı uzaya gönderdi. Şirketin 18 yıl önceki kuruluşundan bu yana en önemli göreviydi.

El Pais (İspanya): SpaceX iki astronotu uzaya göndererek uzay seyahati yarışında bir dönüm noktası yaşattı.

CREW DRAGON UZAY ARACININ ÖZELLİKLERİ NELER?

Crew Dragon adlı uzay aracı maksimum 7 kişi taşıma kapasitesine sahip, ancak NASA uçuşlarında dört kişi taşımayı planlıyor.

Küçük roket motorlarıyla donanımlı olması sayesinde uzayda manevra yapabilen ve uzay istasyonuna kendi başına kilitlenebilen özelliği bulunuyor. Daha önce insan taşıyan uzay araçlarının tersine ekip kabininde düğmeler yerine dokunmatik ekran kontrolü bulunuyor.

ABD Almanya Business Insider Corona Cumartesi Dünya Fransa İngiltere İspanya İtalya NASA New York pazar Rusya uzay
Son güncelleme: 10:45 31.05.2020
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