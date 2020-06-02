Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Trump, asker ve Ulusal Muhafız güçlerini devreye sokuyor

ABD Başkanı Donald Trump, artan protestolar ve şiddet olayları nedeniyle tüm ülkede asker ve Ulusal Muhafız güçlerinin devreye sokulacağını açıkladı.

00:09 -
Haberler Dünya
Trump, asker ve Ulusal Muhafız güçlerini devreye sokuyor

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis şehrinde siyahi George Floyd'un polis tarafından tutuklandığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolar etkisini arttırarak devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Savunma Bakanı Mark Esper, Genelkurmay Başkanı Mark A. Milley ve Adalet Bakanı William Barr ile artan protestolar hakkında bugün bir görüşme yaptı.

ULUSAL MUHAFIZLAR VE ASKERLER SOKAĞA İNECEK

Trump, yaptığı açıklamada ülkede yapılan protestolarda şiddet olaylarının artması nedeni ile asker ve Ulusal Muhafız güçlerini tüm ülkede devreye sokmayı planladığını duyurdu. Trump, sokaklarda yeniden düzeni sağlamak amacıyla ülke genelinde Ulusal Muhafızlar, yerel polisler ve askeri güçlerin konuşlandırılacağını ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany ise, eyalet ve belediye başkanları ile birlikte şiddet eylemlerini durdurmak için özel bir yapı oluşturulacağını duyurdu. İHA

İLGİLİ HABERGeorge Floyd'un kardeşi: Onları bu şekilde vuracağız…George Floyd'un kardeşi: Onları bu şekilde vuracağız… İLGİLİ HABERThe New York Times Floyd'un son 8 dakikasını incelediThe New York Times Floyd'un son 8 dakikasını inceledi
ABD Adalet Bakanı asker beyaz Beyaz Saray CNN Donald Trump Genelkurmay Genelkurmay Başkanı New York Polis
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more