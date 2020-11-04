Trump ‘çok ilginç’ dedi, Twitter uyarı etiketi astı

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden seçime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Dün gece, çoğu önemli eyaletlerde, Demokratların yönettiği ve kontrol ettiği neredeyse tüm durumlarda, çoğu zaman sağlam bir şekilde liderlik ediyordum.

* Sonra sürpriz oy pusulaları sayıldıkça birer birer sihirli bir şekilde ortadan kaybolmaya başladılar. Çok ilginç ve ‘anketörler’ bunu tamamen ve tarihsel olarak yanlış anladı!

* Nasıl oluyor da posta yoluyla olan oy pusulalarını her saydıklarında, yüzde bakımından bu kadar yıkıcı oluyorlar?

TWITTER’DAN TRUMP’A ‘UYARI’

Twitter, Trump’ın kişisel hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya “Bu tweette paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir” şeklinde uyarı etiketi ekledi.

Trump’ın daha önce yaptığı “Büyük avantajımız var ama onlar (Demokratlar) seçimi bizden çalmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz. Oylar, sandıklar kapatıldıktan sonra kullanılmamalı” paylaşımına da Twitter tarafından “uyarı” etiketi eklenmişti. (DHA)

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