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Trump destekçilerinden dehşete düşüren hareket! Katliamı yeniden canlandırdılar

ABD'de George Floyd'un öldürülmesi sonrası başlayan gösterileri protesto eden Başkan Trump destekçileri bir skandala imza attı. Floyd'un öldürülme anını yeniden canlandıran grubun görüntüleri büyük tepki çekti.

Sozcu.com.tr
13:03 -
Haberler Dünya

ABD’de George Floyd’un polis şiddetine kurban gitmesinin yankıları sürüyor. Floyd’un ölümünün ardından başlayan gösteriler tüm hızıyla sürerken, Başkan Donald Trump’ın destekçilerinden kamuoyunu şoka uğratan bir hareket geldi.

New Jersey’de toplanan bir grup, Floyd’un ölüme gittiği anları yeniden canlandırdı. Polis memurunun Floyd’a yaptığı gibi yerden yatan bir kişinin boğazına diziyle baskı uygulayan adam, bölgeden geçmekte olan protestocular aleyhine sloganlar attı.

Etrafları Amerikan bayrağı, Trump flaması ve ‘Tüm hayatlar değerlidir’ pankartlarıyla çevrilen grubun görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

Grup, ‘Tüm hayatlar değerlidir’ pankartları hazırladı.

Diziyle baskı uygulayan kişinin bir Amerikan lojistik şirketi çalışanı olduğu öne sürülürken, şirketten yapılan açıklamada “Böyle saldırgan bir tutumu tolere etmemiz mümkün değil. Her zaman eşitlik ve adaleti destekliyoruz. Söz konusu işinin işine son verilmiştir” denildi.

POLİSE UZAKLAŞTIRMA ÇIKTI

Öte yandan grup içinde New Jersey Polis Departmanı mensubu bir memurun da bulunduğu öğrenildi. Durumun kendilerine bildirilmesi sonrası harekete geçen yetkililer, adı açıklanmayan memur hakkında soruşturma başlatıldığını ve tüm görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

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Son güncelleme: 13:08 10.06.2020
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