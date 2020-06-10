Ünlü şarkıcının babası da polis şiddeti kurbanı! Şoke eden videoyu paylaştı

ABD’de George Floyd’un polis şiddetine maruz kalarak hayatını kaybetmesi sonrası başlayan gösteriler sürerken, dünyanın dört bir yanında ayrımcılığa uğrayanlar seslerini yükseltiyor.

İngiltere’de ünlü rapçi Wretch 32, babası Millard Scott’ın polis baskını sırasında uğradığı muameleyi sosyal medya hesabından paylaştı. 21 Nisan’da Londra’da kaydedilen görüntülerde polis ekipleri eve girerken “Olduğunuz yerde kalın” diye bağırıyor.

Ne olduğu anlaşılamadan elektroşok silahlı ateşlenirken, hedef alınan 62 yaşındaki Scott merdivenlerden yuvarlanarak kendini yerde buluyor. Ünlü rapçi paylaştığı görüntülerin altına, “Tottenham’da polis 62 yaşındaki siyahi bir adama böyle davranabileceğini düşünüyor. Bu benim babamın başına geldi” yazdı.

Sosyal medyada büyük tepki uyandıran görüntülerin ardından rapçi ve babası ITV’de bir programa katılarak yaşadıklarını anlattı. Scott, “Hayatta olduğum için şanslıyım. Evimize giren ve uygulamaları ihlal eden kişiler Metropolitan polisidir. Eğer beyaz bir adam olsaydım bunların başıma geleceğini düşünmüyorum” dedi.

‘ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ AYNI’



Wretch 32 ise, “Babam ve amcamla aynı evde büyüdüm. Hayatım boyunca onların polis şiddetine karşı mücadele etmesini izledim. Şu an 35 yaşındayım ve hala aynı şeyleri yaşıyoruz. Çocukken bana anlatılanları tekrar konuşuyoruz. Bu hiçbir gelişme olmadığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

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