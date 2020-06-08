ABD’de polis şiddeti bitmiyor! Floyd olayları dinmeden bir vaka daha

ABD'nin Virginia eyaletindeki Fairfax County’de sokakta dolaşan ve gergin görünen siyahi bir kişi sakinleştirilmeye çalışıldığı sırada, polis memuru Tyler Timberlake aniden elektroşok tabancasını ateşledi.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, siyahi kişinin rastgele yürüdüğü, olay yerine gelen bir sağlıkçının da, “Sana yardım etmek için buradayım. Neye ihtiyacın olduğunu söyle” dediği duyuluyor.

Bir süre sonra, polis memuru Tyler Timberlake'in siyahi kişiye arkadan yaklaşarak elektroşok tabancasını ateşlediği görülüyor. Yere düşen siyahi kişinin sırtına dizini koyan Timberlake, acıyla bağıran adamın ensesine elektroşok tabancasını dayayarak defalarca ateşledi.

‘NEFES ALAMIYORUM'

Görüntülerde, siyahi kişinin gözaltına alındığı sırada defalarca “Nefes alamıyorum” diye bağırdığı dikkat çekti.

Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülen George Floyd'un da son sözleri, “Nefes alamıyorum” olmuştu.

36 AYA KADAR HAPİS CEZASI

DHA’nın aktardığına göre polis memuru Tyler Timberlake, gözaltı sırasında orantısız güç kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Yaklaşık 8 yıldır polis olan Timberlake'in hüküm giymesi durumunda 36 aya kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Öte yandan, olay yerinde bulunan diğer polis memurlarının da görevden uzaklaştırıldığı ve olaya ilişkin idari soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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