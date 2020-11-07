Trump Jr.’dan Hitler taktiği önerisi: Topyekûn savaş

ABD Başkanlık seçimlerinde adım adım yenilgilye doğru ilerleyen Donald Trump, bir yandan ‘zaferinin çalındığını’ öne sürüyor, diğer yandan mahkemelere peş peşe ‘seçimi yenileme’, ‘sayımı durdurma’, ‘mektupla oyları saymama’ gibi gerekçelerle başvurular yapıyor.

Ancak sonuç olarak her sayılan oyla Biden farkı daha da açıyor ve Trump'ın daha önce kazandığını iddia ettiği Pennsylvania, Georgia gibi eyaletlerde de zafere yaklaşıyor. Trump'ın ailesi de, onunla birlikte Beyaz Saray'dan çıkmama mücadelesi veriyor. Kızı Ivanka, “Her oy sayılmalı ama hileli olanlar değil” açıklaması yaparken, bütün dünyayı şaşkına uğratan talep Trump'ın 42 yaşındaki oğlu Donald Trump Jr.’dan geldi.

NAZİ DÖNEMİNDE GOEBBELS SÖYLEDİ

Peş peşe çirkin tweetler atan oğul Trump, ‘Topyekûn savaş’ ilan edilmesini istedi ve babasının tüm sahtekarlık ve hileleri ortaya çıkarması gerektiğini savundu. ‘Topyekûn savaş’, Alman Nazi döneminin bir propaganda sözü.

Nazi diktatörü Adolf Hitler'in propaganda bakanı Joseph Goebbels’in bu sözü, 1943 yılında başkent Berlin'deki Sportpalast'ta yapılan toplantıda pankart olarak asılmıştı.

BILD: KORKUNÇ BİR TERİM

Alman Bild gazetesi konuyu manşetine taşırken, “Oğul Trump, topyekûn savaş istedi. Şimdiye kadar yarış kafa kafaya gidiyor. Trump halen hilelerden söz ediyor. Belki bazı yerlerde yeniden sayım olacak.

Olayların çıkmasından endişe ediliyor. Biden, sakin olma çağrısı yaptı. Bazı Cumhuriyetçiler, Trump'a sırt çevirirken oğlundan çirkin mesajlar geldi. Trump Jr.'ın seçtiği ‘topyekûn savaş‘ terimi korkunç ve Nazi baş propagandisti Joseph Goebbels'in bulduğu bir şey” diye yazdı.

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