ABD seçimlerinde son durum… Biden adım adım başkanlığa gidiyor: Rakamlar açık, kazanacağız

ABD’nin yeni başkanını belirleyecek seçimde yarış tüm hızıyla devam ediyor. ABD’nin 46. Başkanı olmak için mücadele eden Donald Trump ile Joe Biden kıyasıya bir mücadele içinde.

Bu yıl corona virüsü salgını gölgesinde seçime gidilen ülkede, posta yoluyla oy verme işlemi seçime damga vurmuş durumda. Arizona, Nevada, Pennsylyvania ve Georgia kritik eyaletlerde oy sayım işlemleri hala tamamlanabilmiş değil.

Bu nedenle 270 Seçiçi Kurul delegesine ulaşamayan adaylar zaferini ilan edemiyor. Ancak Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden, posta yoluyla ulaşan oyların açılmasıyla kazanmaya adım adım yaklaşıyor. Biden kritik eyaletlerin tamamında rakibi Trump’ın önüne geçti.

HEPSİNDE BIDEN ÖNE GEÇTİ

Eski Başkan Yardımcısı Biden, Nevada’da 22 binden fazla oyla önde gösterilirken, Georgia’da ise 4 binden fazla oyla önde gidiyor. Ancak Georgia’da oyların tekrar sayılması kararı alındı.

Trump’ın en büyük kazanma umutlarından Pennsylyvania’da da işler hiç istediği gibi gitmiyor. Biden söz konusu eyalette de 20 binden fazla oyla üstünlüğü elinde bulunduruyor. Biden’ın arayı en çok açtığı eyalet ise Arizona. Buradaki fark yaklaşık 40 bin oy civarında Biden lehine.

CNN International’ın paylaştığı verilere göre şu an için delege durumu 253’e 213 Biden üstünlüğüyle devam ediyor. Bu sonuçların ardından kameralar karşısına geçen Biden ulusa sesleniş konuşması yaptı.

‘DURDURMALARINA İZİN VERMEYECEĞİM’



Biden, “Rakamlar bize açık ve ikna edici bir hikaye anlatıyor. Bu yarışı kazanacağız. Bu yarışı açık bir şekilde kazanacağız ve ulusun büyük çoğunluğu arkamızda. Sakin kalıp, işlerin yürümesine müsaade edip oyların sayılmasını bekleyeceğiz. Sizin oylarınız sayılacak. İnsanların bunu durdurmak için ne kadar çabaladığı umrumda değil. Bunun olmasına izin vermeyeceğim” dedi.

‘BİR ARAYA GELMEK İSTİYORLAR’



Toplam 147 milyon oy arasında, 4.1 milyon oy farkla önde olan Biden, ABD’lilerin kendisine corona virüsü pandemisi, sallantıda olan ekonomi, iklim değişikliği ve sistematik ırkçılığa karşı mücadele için yetki verdiğini söyledi. Biden, “Ülkenin bir araya gelmesini istediklerini açık bir şekilde gösterdiler, ayrıştırılmasını değil” diye konuştu.

Biden cumartesi günü içinde vatandaşlara tekrar seslenmeyi umduğunu söyledi.

TRUMP: ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM



Biden’ın konuşmasından önce Trump’ın açıklaması ekibi tarafından yayınlandı. Yazılı açıklamada, “Baştan beri, tüm yasal oyların sayılması gerektiğini ve tüm yasa dışı oyların sayılmaması gerektiğini söyledik, ancak bu temel ilkeye karşı her fırsatta Demokratların direnişiyle karşılaştık. Amerikan halkının hükümetimize güven duymasını garanti altına almak için bu süreci yasanın her yönüyle izleyeceğiz. Sizler ve milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim” ifadeleri yer aldı.

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