Trump resmen aday seçildi!

Başkan Trump da kızı Ivanka Trump'la birlikte öğlen saatlerinde Charlotte kentine gitti.

VOA Türkçe’nin haberine göre Trump, adaylığının resmen kabul edilmesinin ardından yaptığı konuşmayla salonda bulunan delegelere seslendi.

Salondan yükselen ‘‘4 yıl daha'' sloganları üzerine Trump, ‘‘Onları gerçekten kızdırmak istiyorsanız 12 yıl daha diye bağırın'' dedi.

Amerikan Anayasası'nın 22'nci ek maddesi başkanların görev süresini iki dönemle kısıtlıyor.

Trump, konuşmasında Demokratlar'ı sık sık eleştirdi. Başkan, Demokratlar'ın Corona virüsü salgını nedeniyle posta yoluyla oy kullanılmasının yaygınlaştırılması çabalarına değindi. Trump, talep etmeyenler dahil 80 milyona oy pusulası gönderilmesi çabasının ‘‘yanlış'' olduğunu söyledi.

‘‘Seçimleri çalmaya çalışıyorlar'' diyen Trump, Demokratlar'ın bu seçimlerde posta yoluyla oy çalmaya çalıştığını belirtti. Geçen seferki seçimlerde bunu kendi kampanyasını hedef alan casusluk girişimiyle yaptıklarını söyleyen Trump, ‘‘Bunu yapanlar arasında Obama ve Biden da vardı ve suçüstü yakalandılar'' dedi.

Kendini Kuzey Carolina'ya gelmek zorunda hissettiğini söyleyen Trump eyaletin Demokrat Valisi'nin tüm Cumhuriyetçi katılımcıların yer aldığı bir etkinlik düzenlenmesine karantina önlemleri nedeniyle izin vermediğini hatırlattı ve valinin kararını eleştirdi.