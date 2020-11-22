Trump’a bir şok daha: Frankenstein gibi

Yaklaşık 20 gün önce yapılan ABD Başkanlık Seçimleri’nin sonucuna göre Demokratlar’ın adayı Joe Biden zaferini ilan etse de mevcut başkan Donald Trump ve yasal ekibinin oylara itiraz süreci devam ediyor. Birçok eyalette özellikle posta yoluyla gelen oyların iptal edilmesi çağrısında bulunan Trump’a bir kötü haber de Pennsylvania’da görevli yargıç Matthew Brann’dan geldi.

Brann, Trump’ın oyların iptal edilme talebini reddettiğini duyurdu. Brann, “Eyaleti Biden kazandı ve resmi sonuçları eyalet yetkililerine pazartesi günü göndereceğiz” ifadesini kullandı. Biden’ın yaklaşık 81.000 oy ile eyaleti kazandığı belirtilirken, Brann, Trump’ın seçimlere itiraz etme gerekçesi olarak öne sürdüğü anayasanın “Eşit Koruma” yasası hakkında da konuştu.

“FRANKENSTEIN’IN CANAVARI GİBİ”

ABD’de her vatandaşın eşit koruma hakkı olduğunu öne süren anayasa maddesi hakkında konuşan Brann, “Bu Frankenstein’ın canavarı gibi. Geçersiz oy pusulalarını saymamak için milyonlarca oyu iptal etmek bir seçenek olmamalı. Ayrıca Trump ve ekibi seçimlere hile karıştığı iddiasını hiçbir belge ile kanıtlayamadı” ifadesini kullandı.