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Trump’ın eski kampanya başkanı corona şüphesiyle tahliye edildi!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya soruşturması kapsamında hüküm giyen eski kampanya başkanı Paul Manafort'un corona virüsü şüphesiyle cezaevinden tahliye edildiği belirtildi.

Tayfun HOPALI / ABD
18:52 -
Haberler Dünya
Trump’ın eski kampanya başkanı corona şüphesiyle tahliye edildi!

Avukat Todd Blanche yaptığı açıklamada 71 yaşındaki Manafort'un bugün Pensilvanya'daki FCI Loretto cezaevinden çıkarak cezasının geri kalanı çekmesi için evine gönderildiğini söyledi.

Avukat Blanche, 7 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılan Manafort'un yaşı ve önceden var olan tıbbi koşulları nedeniyle corona virüsü için yüksek risk altında olduğunu savunarak, müvekkilinin cezasının geri kalanını çekmesi için ev hapsi talep etmişti.

Manafort, 2016 seçim kampanyasında Trump ile Rusya arasındaki olası koordinasyonu inceleyen özel danışman Robert Mueller'in Rusya soruşturmasında yanlış bilgiler vermekten suçlanan ilk sanıktı.

Amerika'da 2 bin 818 mahkum ve 262 personel corona virüsüne yakalanırken FCI Loretto cezaevinde şimdiye kadar hiçbir corona virüsü vakasına rastlanmadığı belirtildi.

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