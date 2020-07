Trump’ın yeğeninden bomba etkisi yaratacak kitap: Vay canına Mary göğüslerin ne kadar büyük!

ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayındaki seçimlerde yeniden göreve gelmenin hesaplarını yaparken, bir yandan corona virüsü ve George Floyd gösterileri, diğer yandan ise geçmişiyle mücadele ediyor.

Trump’ın başı hakkında yazılan iki kitapla dertte. Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın kitabı ABD’de büyük ses getirirken, Trump’ı zora sokan diğer kitap ise yeğeni Mary Trump imzalı.

‘Çok Fazla ve Asla Yeteri Kadar Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı’ (Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man) adlı kitabın 14 Temmuz’da yayımlanması bekleniyor.

‘HAVLUYU ÇEKMEK ZORUNDA KALDIM’



Trump’ın engellemek için elinden geleni yaptığı kitapla ilgili çarpıcı bölümler ABD medyasında yer aldı. O bölümlerden birinde Mary Trump, 29 yaşındayken amcasının Florida’daki konutunda yaşadığı utanç verici anları anlattı.

Mar-a-Lago’daki bir yemeğe bikinisiyle gittiğini belirten Mary, kendisini gören Donald Trump’ın, “Vay canına Mary. Göğüslerin ne kadar büyük” dediğini iddia ederken, “Yüzüm bir anda kızarmıştı. Havluyu omuzlarıma çekmek zorunda kalmıştım” ifadelerini kullandı.

Trump’ın o dönemki eşi Marla Maples’ın da bu durumdan rahatsız olduğunu belirten Mary, dirseğiyle Trump’ı dürttüğünü vurguladı.

‘SOSYOPAT BABASI YÜZÜNDEN’



Trump’ın eğitim hayatında da hile yaptığını öne süren Mary, SAT sınavlarına kendisi yerine girmesi için tutulan bir kişiye para ödendiğini yazdı.

Trump’ın davranışlarının “dünyanının sağlığını, ekonomik güvenliğini ve sosyal yapısını tehdit ettiği” görüşünü savunan Mary, ABD Başkanı’nın kişiliğinin ‘sosyopat’ babası tarafından şekillendirildiğini söyledi. Babasından sevgi görmeyen Trump’ın uzun süre bu durumla mücadele ettiğini ve nihayetinde narsistliğe yol açtığını ifade etti.

BEYAZ SARAY’DAN YALANLAMA

Beyaz Saray kitapta yer alan ifadeleri yalanlayan bir açıklama geldi. Açıklamada, “Mary Trump ve yayıncısı halkın ilgisini çekmeye çalışıyor. Ancak bu kitap yazarın finansal kaygılarının ürünü. Başkan Trump 3.5 yıldır görevde. Neden şimdi konuşmayı tercih etti?” denildi.

İLGİLİ HABER Trump'tan 29 yıl sonra bir ilk!