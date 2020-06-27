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Trump’tan ırkçı oldukları gerekçesiyle yıkılan heykellere koruma kararı!

ABD Başkanı Donald Trump, son dönemde protestolarda hedef alınan heykellerin korunması için için başkanlık kararnamesi imzaladı.

19:06 -
Haberler Dünya
Trump’tan ırkçı oldukları gerekçesiyle yıkılan heykellere koruma kararı!

Trump’ın bu kararnamesi, heykelleri korumayan yerel idarelerde adalet ve emniyet kurumlarına verilen bütçelerin alıkonmasını öngörüyor.

BBC’deki habere göre, Trump’ın yeni tedbir kararında yer alan “Kendilerini Marxism gibi ideolojilerle tanımlayan İsyancılar, kundakçılar ve aşırılıkçıların çoğu ABD hükümet sisteminin yıkılması için çağrı yapıyorlar” ifadeleri dikkat çekiyor.

Ayrıca göstericilere “tarihle ilgili derin bir cehalet içerisindeler” suçlamasını yöneltiyor.

FLOYD’UN ÖLÜMÜ TETİKLEDİ

Ülkede 25 Mayıs’ta George Floyd adlı bir siyahın polis tarafından öldürülmesi sonrası iki haftadan uzun bir süre gösteriler düzenlenmişti.

Bu gösterilerde ülkede ismi ırkçılık, sömürgecilik ve kölelikle anılan tarihi kişiliklerin heykelleri de hedef alınmıştı.

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Son güncelleme: 19:10 27.06.2020
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