Ukrayna’da sahte corona testi operasyonu! Flaş Türkiye iddiası

Ukrayna Güvenlik Servisi'nden (SBU) yapılan açıklamada, SBU Yolsuzluklarla ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi ekiplerinin, Ukrayna'ya düşük kaliteli kanser ilaçları ile sahte corona virüsü testleri getirdiği tespit edilen bir şebekenin faaliyetlerini durdurduğu belirtildi.

Türkiye'den Ukrayna'ya yasa dışı yoldan getirildiği iddia edilen kanser ilaçları ile sahte corona virüsü testlerinin, tekstil ürünlerinin taşındığı konteynerlerin içinde sağlıksız koşullarda muhafaza edildiğinin belirlendiği kaydedildi.

PİYASA DEĞERİ 230 BİN TL

DHA’nın haberine göre kanser ilaçları ile sahte testlerinin yasal izinler olmadan internet üzerinden satışa sunulduğu, ürünlerin Kiev'de bir bodrum katında sağlıksız ortamda bulundurulduğu tespit edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı, ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin 1 milyon grivna (yaklaşık 230 bin TL) olduğu açıklandı.