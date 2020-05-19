Ünlü bilim insanından corona virüsü uyarısı: Bu insanlara dikkat edin

Corona virüsünün korkutucu boyutlara ulaşmasıyla birlikte “sıradan insanları” bilinçlendirmek için bir internet sitesi açan Massachusetts Dartmouth Üniversitesi’nde görevli biyoloji alanında uzman doçent doktor Erin Bromage, yapılan araştırmalar sonucunda sokakta yürürken dikkat edilmesi gereken detayları kamuoyu ile paylaştı.

Sitesini ailesini ve arkadaşlarını bilgilendirmek için açan fakat kısa bir süre içerisinde bilgi dolu içerikleriyle fenomen haline gelen Bromage, dışarıda yürürken dikkat edilmesi gerekenleri yazdı.

Bromage, “Yolda koşu yaparken ya da bisiklete binerken maske takmayan birini gördüğünüzde panik yapıp endişe etmenize gerek yok. Esas korkmanız gereken durum yüksek sesle konuşanlardır, özellikle kalabalık ve kapalı bir ortamda” dedi.

“Riskler-Bilin-Korunun” başlıklı makalesi kısa bir süre içerisinde 13 milyondan fazla okunan Bromage, “Nefes almak, yüksek sesle konuşmak ve hapşırmak farklı seviyelerde damlacığı havaya bırakır. Benim bu makaleyi yazmamamın sebebi insanları endişelenmemesi ve zihinsel enerjilerini boşa harcamaması. Sonuçta virüsün havada kaldığı yoğunluk önemli. Açık havada ya da havalandırmanın iyi olduğu geniş alanlarda virüsün etkisi azalır ve yoğunluk riski düşer. Virüs havada ne kadar az yoğun kalırsa oradan enfeksiyon kapma riski daha düşük olur. İnsan farklı düzeylerde damlacık bırakır. Örneğin şarkı söylemek yüksek sesle konuşmaktan daha fazla damlacık dağıtır. Hapşırmak en çok damlacığı üretir. Ağzınızdan çıkan ses ne kadar yüksekse havaya bırakılan partikül de o kadar yüksektir. Bunlar daha uzağa gidebilirler” dedi.