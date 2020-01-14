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Ünlü oyuncunun Oscar şaşkınlığı! Adaylığını yatakta öğrendi

92'nci Oscar adayları açıklanırken, ismi 'en iyi yardımcı kadın oyuncu' adayları arasında yer alan İngiliz oyuncu Florence Pugh'un bunu öğrendiği an sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sozcu.com.tr
10:17 -
Haberler Dünya
Ünlü oyuncunun Oscar şaşkınlığı! Adaylığını yatakta öğrendi

Sinema dünyasının en prestijlisi olarak anılan Oscar Ödülleri’nin 92’ncisi için adaylar geçtiğimiz günlerde açıklandı. Little Women filmiyle ‘en iyi yardımcı kadın oyuncu’ kategorisindeki adaylar arasında yer alan İngiliz oyuncu Florence Pugh, ülke basınında en çok konuşulan isimler arasına girdi.

Pugh’un adaylığını öğrendiği an.

24 yaşındaki Pugh’un performansına övgüler yağdırılan haberlerin yanı sıra, genç oyuncunun Oscar adaylığını öğrendiği anları paylaşmasına da yer verildi.

Florence Pugh.

İlk karede yatakta çıplak bir şekilde otururken görülen Pugh telefonla konuşuyor. İkinci karede telefona bakarak çığlık atan Pugh, fotoğrafların altına ise ‘O andan önce ve tam o anda’ notunu düştü.

Pugh’un oynadığı Little Women, toplamda 6 dalda ödüle aday gösterildi. 92’nci Oscar Ödülleri 9 Şubat’ta sahiplerini bulacak.

Kadın oyuncu sinema
Son güncelleme: 10:23 14.01.2020
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