Uzak ülke İzlanda’da corona bitti

Yaklaşık 365 bin kişinin yaşadığı, gayzerler ve olağanüstü doğa manzaraları ülkesi İzlanda'da, şu ana kadar 1789 Corona vakasına rastlandı. Bunlardan 1542'si iyileşti. Şu ana kadar 10 kişi hayatını kaybetti.

AVRUPA’DA DEĞİL AMA AVRUPALI

Son beş günde sadece 14 Covid-19 hastası olduğu belirlenirken, son 24 saatte hiç kimsede virüs tespit edilemedi.

Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde bulunan, AB üyesi olmayan ancak Avrupalı sayılan ülke, böylece Corona'yı bitiren ilk Avrupa ülkesi olma unvanını da aldı.

İzlanda'da nüfus oldukça seyrek ve en büyük kenti, dünyanın en kuzey başkenti sayılan Rejkjavik.

AB üyesi olmayan İzlanda, Türkiye gibi Schengen Anlaşması'nı uyguluyor ve Avrupa ile serbest ticaret anlaşması var.