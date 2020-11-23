Vegan beslenme için çarpıcı araştırma: Kemikleri yüzde 43 daha fazla kırılıyor

İngiltere’nin önde gelen eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi araştırmacıları, sağlıklı yaşam ve beslenme düzeni üzerine çarpıcı bir çalışmaya imza attı.

Vegan beslenme tarzını mercek altına alan uzmanlar, İngiltere’de 55 bin kişinin yeme alışkanlıklarını inceledi. Katılımcıların 2 binin vegan olduğu araştırmada ortalama 18 yıllık veriler takip edildi. Ülkede vegan beslenme tarzının günden güne daha popüler hale geldiği belirtilirken, 2016-2019 yılları arasında sayının neredeyse ikiye katlanarak 600 bin kişinin vegan olduğu ifade edildi.

KALSİYUM, DEMİR VE B12 ÖNEMLİ



Sonuçları BMC Medicine dergisinde yayınlanan çalışmaya göre vegan beslenen kişilerin, hayvansal gıda tüketen kişilere göre kemiklerde kırılma gibi sağlık sorunu yaşama oranının yüzde 43 daha yüksek olduğu öne sürüldü. Uzmanlar, bunun sebebi olarak kemik sağlığında kritik önem taşıyan kalsiyum, demir ve B12 almanın vegan beslenmede daha zor olmasına dikkat çekti.

‘RİSK VE FAYDA ANALİZİ YAPIN’



Araştırma ekibinde yer alan Oxford Üniversitesi’nden Dr. Tammy Tong, “Veganların 10 yıllık periyotta her 1000 kişide 20 daha fazla kırık vakasıyla karşılaştığını tespit ettik. Bu çalışma vücut kitle endeksi daha düşük olan veganların, et tüketen insanlara göre daha az kalsiyum ve protein alabildiğini gösteriyor.

Bu da farklı bölgelerde kırık riskini artırıyor. Ancak bu beslenme tarzının diyabet ve kalp rahatsızlıkları riskini azalttığı da biliniyor. Bireylerin diyetlerinin faydaları ve riskleri üzerine dikkatlice değerlendirme yapmaları önemli. Kalsiyum ve protein seviyesi ile sağlıklı bir vücut kitle endeksine ulaşmak gerekiyor” dedi.

3.6 MİLYON DAHA AZ TÜKETİM



Veganuary tarafından yapılan bir araştırma, İngiltere’de artan vegan beslenme tarzının bir sonucu olarak ülkede ilk 6 ayda 3.6 milyon daha az hayvan tüketildiğini ortaya koydu. Nielsen’in sağladığı verilere göre, ülkede geçtiğimiz yıl süpermarketlerdeki kırmızı et satışları 185 milyon sterlin düşüş gösterdi. Bu herhangi bir gıda ürünündeki en büyük düşüş olarak gösterildi.