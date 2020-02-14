Yolcularında Corona virüsü tespit edilen gemi Kamboçya’da!

Virüsün ilk çıktığı yer olan Vuhan şehrinin bağlı olduğu Hubei Eyaleti’nde 13 Şubat itibarıyla bir günde 242 kişinin öldüğü açıklandı. Bu rakam hastalığın görüldüğü dönemden bu yana 24 saat içerisinde en çok can kaybının yaşandığı gün oldu.

Euronews’te yer alan habere göre, Çin makamları, aynı gün içerisinde yine rekor rakamla 2.015 kişinin enfekte olduğunu duyurdu. Dünya genelindeyse virüsün bulaştığı kişi sayısı 59 bin 900’ü Çin anakarasında olmak üzere 60 bini geçti.

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JAPONYA’DA İLK ÖLÜM

Corona virüsünden Çin dışında en çok etkilenen ülke 247 vakayla Japonya olurken, perşembe günü bir kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Bu Japonya’da Covid-19 nedeniyle görülen ilk ölüm olarak kayıtlara geçti.

Hayatını kaybeden kişinin Tokyo yakınlarında Kanagawa bölgesinde bir hastanede şubat ayı başından bu yana tedavi gören 80’li yaşlarındaki bir kadın olduğunu bildirdi.

Japonya’da, yeni tip Corona virüs salgını nedeniyle 4 Şubat’ta karantinaya alınan “Diamond Princess” adlı yolcu gemisinde 44 kişide daha virüs tespit edilmişti.

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CORONA VİRÜSÜNÜN TESPİT EDİLDİĞİ ÜLKELER VE VAKA SAYISI

Diğer ülkelerde tespit edilen Corona virüslü vakası sayısı şöyle oldu:

Hong Kong Özel İdare Bölgesi’nde 51, Singapur 50, Tayland 33, Güney Kore 28, Malezya 19, Tayvan 18, Vietnam 16, Almanya 16, Avustralya 15, ABD 14, Fransa 11, Makau Özel İdare Bölgesi 10, İngiltere 9, Birleşik Arap Emirlikleri 8, Kanada 7, İtalya 3, Hindistan 3, Filipinler 3, Rusya 2, İspanya 2, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1.

Bunun yanında Vietnam’da 10 binden fazla kişinin yaşadığı Son Loi bölgesi yeni tip Corona virüs salgını nedeniyle karantina altına alındı.