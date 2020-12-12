Yüksek Mahkeme’den Trump’ı yıkan karar: Seçimden sonra davayı da kaybetti

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen 59. Başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden, Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump karşısında ipi göğüsledi.

Biden seçimi kazansa da, ABD'nin mevcut Başkanı Donald Trump koltuğunu bırakmaya pek de hevesli değildi. Pek çok eyalette sonuçlara itiraz eden ve hukuk ekibi aracılığıyla davalar açan Trump yenilgiyi kabul etmiyordu.

Biden'ın Başkan olmak için gerekli olan 270 Seçici Kurul delegesini garantilemesinden sonra uzun bir süre kameralar karşısına çıkmayan Trump, seçimde hile yaşandığını ve sahte oylarla Biden’ın zafer kazandığını iddia ediyordu. Twitter’dan bu iddialara yönelik paylaşımlar da yapan Trump yolun sonuna gelmiş gibi görünüyor.

KÜÇÜK FARKLAR GEÇERLİ



ABD Yüksek Mahkemesi, Texas eyaletinin Joe Biden’ın seçim zaferinin geri çevrilmesi talebiyle açılan davada kararını açıkladı. Yüksek Mahkeme, yarışın kıyasıya geçtiği Wisconsin, Michigan, Georgia ve Pennsylvania’da küçük farklarla Biden’ın lehine çıkan sonuçları geçersiz kılmayı reddetti.

SEÇİÇİLER KURULU TOPLANIYOR



Bu kararın ardından, Seçiciler Kurulu’nun 14 Aralık’ta toplanarak seçimlerde 306 delege kazanan Joe Biden’ı ABD Başkanı olarak tescillemesi bekleniyor. Biden bu aşamanın ardından 20 Ocak’ta yemin ederek görevi mevcut Başkan Donald Trump’tan devralacak.

İlginizi Çekebilir Trump kritik toplantıyı duyurdu: Parçalar yerine oturuyor

İlginizi Çekebilir Trump yenilgiden sonra ilk kez kameralar karşısında: Kaybettiğini neredeyse itiraf etti