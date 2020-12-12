Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yüksek Mahkeme’den Trump’ı yıkan karar: Seçimden sonra davayı da kaybetti

ABD'de Başkanlık seçimlerini rakibi Joe Biden'a kaybeden ancak, süreci hileli olarak nitelendiren Trump'a kötü haber Yüksek Mahkeme'den geldi. Biden'ın zaferinin iptal edilmesini isteyen Trump'ın talebi reddedildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:33, 12/12/2020
Haberler Dünya
Yüksek Mahkeme’den Trump’ı yıkan karar: Seçimden sonra davayı da kaybetti

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen 59. Başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden, Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump karşısında ipi göğüsledi.

Biden seçimi kazansa da, ABD'nin mevcut Başkanı Donald Trump koltuğunu bırakmaya pek de hevesli değildi. Pek çok eyalette sonuçlara itiraz eden ve hukuk ekibi aracılığıyla davalar açan Trump yenilgiyi kabul etmiyordu.

Biden'ın Başkan olmak için gerekli olan 270 Seçici Kurul delegesini garantilemesinden sonra uzun bir süre kameralar karşısına çıkmayan Trump, seçimde hile yaşandığını ve sahte oylarla Biden’ın zafer kazandığını iddia ediyordu. Twitter’dan bu iddialara yönelik paylaşımlar da yapan Trump yolun sonuna gelmiş gibi görünüyor.

KÜÇÜK FARKLAR GEÇERLİ

ABD Yüksek Mahkemesi, Texas eyaletinin Joe Biden’ın seçim zaferinin geri çevrilmesi talebiyle açılan davada kararını açıkladı. Yüksek Mahkeme, yarışın kıyasıya geçtiği Wisconsin, Michigan, Georgia ve Pennsylvania’da küçük farklarla Biden’ın lehine çıkan sonuçları geçersiz kılmayı reddetti.

SEÇİÇİLER KURULU TOPLANIYOR

Bu kararın ardından, Seçiciler Kurulu’nun 14 Aralık’ta toplanarak seçimlerde 306 delege kazanan Joe Biden’ı ABD Başkanı olarak tescillemesi bekleniyor. Biden bu aşamanın ardından 20 Ocak’ta yemin ederek görevi mevcut Başkan Donald Trump’tan devralacak.

İlginizi ÇekebilirTrump kritik toplantıyı duyurdu: Parçalar yerine oturuyorTrump kritik toplantıyı duyurdu: Parçalar yerine oturuyor

 

İlginizi ÇekebilirTrump yenilgiden sonra ilk kez kameralar karşısında: Kaybettiğini neredeyse itiraf ettiTrump yenilgiden sonra ilk kez kameralar karşısında: Kaybettiğini neredeyse itiraf etti

 

İlginizi ÇekebilirTrump seçimden sonra ilk kez bu kadar net: Sarayı terk edeceğimTrump seçimden sonra ilk kez bu kadar net: Sarayı terk edeceğim
ABD Haber mahkeme
Yayınlanma Tarihi:08:09,