Trump kritik toplantıyı duyurdu: Parçalar yerine oturuyor

ABD’de 3 Kasım’daki Başkanlık seçimlerini kıyasıya bir yarış sonucunda Demokrat rakibi Joe Biden’a kaybeden mevcut Başkan Donald Trump, yenilgiyi kabul etmemekte ısrarcı.

Koltuğu bırakmaya hevesli olmayan Trump, aktif olarak kullandığı Twitter’dan seçimin hileli olduğuna dair paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Twitter’dan bir dizi mesaj paylaşan Trump, New York Times’ın 4 yıl önceki seçimlere kıyasla ABD genelinde kendisinin 10 milyon fazla oy aldığına ilişkin haberine gönderme yaptı.

‘HİLE OLMADAN İMKAN YOKTU’



Trump, “Görevdeki bir Başkan’ın aldığı en yüksek rakamlarla Demokratların kazanmasının imkanı yoktu. Şimdi öğrendiğimiz yol dışında: Hileli seçim!” ifadelerini kullandı.

Yerel saatle saat 12.00’de Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi’nde bir basın toplantısı düzenleneceğini duyuran Trump, “Avukatlar bugün zafere giden açık yolla ilgili önemli bir toplantı düzenleyecek. Parçalar güzelce yerine oturuyor” dedi.

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