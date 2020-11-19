Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Trump kritik toplantıyı duyurdu: Parçalar yerine oturuyor

ABD'de kaybettiği seçimleri hileli olarak niteleyen Donald Trump, bugün avukatların önemli bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Trump, "Parçalar güzelce yerine oturuyor" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:37, 19/11/2020
Haberler Dünya
Trump kritik toplantıyı duyurdu: Parçalar yerine oturuyor

ABD’de 3 Kasım’daki Başkanlık seçimlerini kıyasıya bir yarış sonucunda Demokrat rakibi Joe Biden’a kaybeden mevcut Başkan Donald Trump, yenilgiyi kabul etmemekte ısrarcı.

Koltuğu bırakmaya hevesli olmayan Trump, aktif olarak kullandığı Twitter’dan seçimin hileli olduğuna dair paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Twitter’dan bir dizi mesaj paylaşan Trump, New York Times’ın 4 yıl önceki seçimlere kıyasla ABD genelinde kendisinin 10 milyon fazla oy aldığına ilişkin haberine gönderme yaptı.

‘HİLE OLMADAN İMKAN YOKTU’

Trump, “Görevdeki bir Başkan’ın aldığı en yüksek rakamlarla Demokratların kazanmasının imkanı yoktu. Şimdi öğrendiğimiz yol dışında: Hileli seçim!” ifadelerini kullandı.

Yerel saatle saat 12.00’de Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi’nde bir basın toplantısı düzenleneceğini duyuran Trump, “Avukatlar bugün zafere giden açık yolla ilgili önemli bir toplantı düzenleyecek. Parçalar güzelce yerine oturuyor” dedi.

İlginizi ÇekebilirBiden'dan Trump'a koordinasyon çağrısı: Daha çok insan ölürBiden'dan Trump'a koordinasyon çağrısı: Daha çok insan ölür

 

İlginizi ÇekebilirTrump giderayak savaş çıkaracaktı: İran'ı vurmaktan son anda vazgeçtiTrump giderayak savaş çıkaracaktı: İran'ı vurmaktan son anda vazgeçti
Yayınlanma Tarihi:16:34,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more