Yunanistan sınır kapılarını kapattı

Corona virüsü nedeniyle ölümlerin ve vaka sayısının büyük bir hızla artmasının ardından Yunanistan bu sabahtan itibaren sınır kapılarını kapatmaya başladı. Kuzey Yunanistan bölgesinde salgın vakalarında yaşanan patlama nedeniyle Hükümet sözcüsü Stelios Peças yaptığı açıklamada bugün sabah 06.00'dan itibaren Yunanistan'ın Arnavutluk'a açılan Kristallopigi Sınır Kapısı'nın kapatıldığını ve Yunanistan'a giriş yapacak olan herkesin corona virüs testi yapmak zorunda olduğunu söyledi.

Ülkeye giriş yapacak olan Yunanistan vatandaşları ile Yunanistan'da oturma ve çalışma izni olan yabancı ülke vatandaşlarının da negatif PCR gösteriminin yanı sıra, sağlık ekipleri tarafından hızlı Covid-19 testine tabi tutulacağı açıklandı. Önümüzdeki günlerde Yunanistan’a komşu diğer sınır kapılarında da benzer tedbirler alınabileceği belirtildi.