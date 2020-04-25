Yunanistan’da kısıtlamalar gevşetiliyor! Kuaförler ve küçük işletmeler açılıyor

Corona virüsü Avrupa ve ABD başta olmak üzere can almaya devam ederken, sevindirici gelişmeler de yaşanıyor. Komşu Yunanistan’da corona virüsü kapsamında getirilen kısıtlamaların 4 Mayıs’ta kısmi olarak kaldırılması bekleniyor.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, salgınla mücadelede en başarılı ülkelerden Avusturya, Danimarka, Çekya, İsrail, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın liderleriyle telekonferans yöntemiyle görüştü. Liderler alınan önlemler ve halk sağlığını korumak için görüş alışverişinde bulundu.

Guardian’ın Atina muhabiri Helena Smith’in aktardığına göre, söz konusu görüşmelerde kısıtlamaların kaldırılmasından sonraki süreç hakkında da fikir sahibi olan Miçotakis’in pazartesi günü halka seslenmesi bekleniyor.

PSİKOLOJİ DÜZELECEK

İlk etapta kuaförler ve güzellik merkezlerinin yanı sıra küçük işletmelerin de açılacağı belirtilirken, ilerleyen günlerde bunu kafe ve restoranlar ile müzelerin de takip edeceği ifade ediliyor. Guardian’a konuşan ismini vermeyen hükümet yetkilisi, alınan kararların 10 Mart’tan beri kısıtlama uygulanan ülkede psikolojik açıdan ihtiyaç duyulan motivasyonu yükselteceğini söyledi.

Yunanistan’da resmi rakamlara göre 2 bin 490 vaka görülürken 130 kişi hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABER Uzmanlardan çarpıcı sigara araştırması! Corona hastalarına nikotin tedavisi

İLGİLİ HABER Ünlü sunucuya canlı yayın şoku! Sevgilisi banyoya girince...