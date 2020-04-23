Fransız uzmanlardan çarpıcı sigara araştırması! Corona hastalarına nikotin bandı uygulayacaklar

Corona virüsü dünya genelinde hızla can almaya devam ederken, salgına karşı ilaç ve aşı gibi çözümler bulmak için de çalışmalar sürüyor. Virüsün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen ve 21 bini aşkın insanın can verdiği Fransa’da sıra dışı bir araştırma yürütülüyor.

Pitié-Salpêtrière Üniversite Hastanesi uzmanları, kendilerine başvuran corona virüsü hastalarından 480’i üzerinde bir çalışma gerçekleştirdi. 65 yaş ortalamalı hastaların yüzde 4.4, 44 yaş ortalamasına sahip hastaların ise yalnızca yüzde 5.3’ünün sigara kullandığı belirlendi.

‘SEMPTOMLAR DA DAHA HAFİF’

Sigara kullananların virüse daha az yakalandığı veya semptomları daha hafif geçirdiği tezi üzerinde duran uzmanlar, bunun nikotinle bağlantılı olduğunu düşünüyor. Guardian’da yer alan habere göre nikotin, virüsün hücrelere ulaşmasını engelleyip bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyon vermesini önlüyor.

Kimseyi sigaraya başlatmak gibi bir niyetleri olmadığını belirten çalışma ekibi, etkileri daha net gözlemleyebilmek için hastalara ve çalışanlara nikotin bantları uygulanacağını ifade etti.

Tütün ürünleri ve nikotinle ilgili bu iddialar daha önce de ortaya atılsa da, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nin de aralarında bulunduğu büyük bir kesim, sigaranın solunum yollarında yarattığı tahribat nedeniyle virüse yakalanma ihtimalini artırdığını savunuyor.

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