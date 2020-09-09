Yunanistan’daki mülteci kampında yangın: Binlerce insan risk altında

Yunanistan’ın en büyük mülteci kampı olan Moria’da gece saatlerinde yangın çıktı… Geçen hafta içerisinde ilk corona virüsü vakasının tespit edildiği bundan günler sonra önceki gün 10 kişide daha corona virüsü tespit edilen Moria mülteci kampında dün gece yangın başladı.

Ülkenin en büyük üçüncü adası olan Midilli’de bulunan mülteci kampında gece saatlerinde yangın çıktı. Bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın büyük korku yaratırken binlerce insan alevlerden kaçmak zorunda kaldı.



2.800 insan kapasiteli mülteci kampında 12.600 insanın kaldığı açıklanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Başbakan Miçotakis acil bir bir toplantı çağrısında bulunurken yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

“POLİS ÇIKIŞLARI ENGELLEDİ”

Sabah saatlerinde mülteci kampındaki yangının etkisi gözler önüne serildi. Salı gece yarısı başlayan yangının ardından sabah saatlerinde bazı mülteciler eşyalarını kurtarmak için alana tekrar girdi. Göç ve Mülteci Bakanlığı yetkilisi Manos Logothetis, “Moria kampı büyük ihtimalle tamamen yok edildi” açıklamasını yaptı.



Yangının kamp alanının farklı bölgelerinde başladığı kaydedilirken Reuters’a konuşan ve yaşananlara tanık olan Panagiotis Deligiannis, “Alevler korkunçtu, kamp alanının tahliye edilmesi gerekirdi. İnsanlar etrafa kaçıştı, polis onların dışarı çıkmasını engelledi” dedi.

COVID-19’U SOMALİLİ KİŞİ GETİRDİ

Kampta şu ana kadar bin kişiye Covid-19 testi yapılırken, ilk vaka ise geçtiğimiz hafta tespit edilmişti. Kamp kapasitesinin 2 bin 800 kişi olmasına rağmen 12 bin 600 kişiye ev sahipliği yaparken, test sonuçlarını gelmesi ile vaka sayısının artmasından korkuluyor. Moria’da vakaların başlaması ile 14 günlük karantina uygulaması başlatıldı.

Moria’ya corona virüsünün Temmuz ayında sığınma hakkı verilen 40 yaşındaki Somali uyruklu bir kişi ile geldiği tahmin ediliyor. Göç Bakanlığına ait verilere göre Somalili adam kamptan ayrılarak başkent Atina’ya gitti fakat iş bulamadığı için Moria’ya geri döndü.

Öte yandan Sakız Adası’nda bulunan Vial isimli mülteci kampında ise geçtiğimiz ay 5 kişide corona virüsü tespit edilmiş ve kamp karantina altına alınmıştı. Karantina tedbirleri sayesinde salgın durdurulmuştu.