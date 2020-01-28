15 tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılıyor? İşte tarih…

Okul tatili ne zaman bitecek sorusunu soran veliler ve öğrenciler 2019-2020 eğitim öğretim yılının 2. dönemi hazırlıklarını tamamlamak için okulların açılacağı tarihi öğretmen istiyor. Okular ne zaman açılacak sorusu Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimi ile yanıt buldu. Peki, 15 tatil ne zaman bitiyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de son dönem başlayacak.

YARIYIL TATİLİ EĞİTİCİ AKTİVİTE FIRSATI OLABİLİR

Derslerinde başarılı olan öğrenciler için yarıyıl tatilinde çeşitli aktiviteler ile yabancı dil öğrenimi noktasında yeni çalışmalar ortaya konulabilir. Bu tatil dönemini fırsata çevirebilecek en iyi öğrenci profili ise o yıl gireceği sınavı olan öğrencilerdir. Velilerinin desteği ile birlikte yarıyıl tatilinde düzenli ders çalışabilecekleri bir ortam oluşturarak tatilde tüm eksikleri tamamlayarak bol bol soru çözmeleri sınavlar hazırlık için iyi olacaktır.