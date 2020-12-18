18 Aralık EBA TV ders programı belli oldu! İşte ders saatleri ve yayın akışı…

Haftanın son iş gününde EBA TV üzerinden eğitim devam edecek. EBA TV'de canlı ders anlatımları bugün 09:00'dan 15:00'e kadar sürüyor olacak.
EBA TV 18 ARALIK DERS PROGRAMI YAYINLANDI
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CANLI DERSE NE ZAMAN KATILABİLİRİM?
EBA'da yer alan bilgilere göre, Canlı dersinize, dersinizin başlangıç saati geldiğinde katılabilirsiniz. “Katıl” düğmesi, dersiniz aktif olduğu sürece görünecektir. Süre dolmadığı sürece, geç kalsanız bile dersinize katılabilirsiniz. Ancak dersin süresi bittiğinde derse katılamazsınız.
Canlı dersinize 10 dakika kala EBA’ya giriş yaptığınızda karşınıza dersinizin başlama saatini bekleyeceğiniz ekran çıkmaktadır. Ders saati geldiğinde “Derse Katıl” düğmesine tıklayarak öğretmeninizin dersi başlatmasını bekleyebilirsiniz.
TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI
Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.
EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ
Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.