2020 AÖL sınav takvimi: AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı iş takvimine göre AÖL sınavları 21-22 Mart tarihlerinde yapılacak. AÖL sınav giriş yerleri de sınav tarihinden 3 gün önce yayımlanacak. İşte AÖL sınav takvimi…

AÖL 2020 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı iş takvimine göre; AÖL 2019-2020 eğitim dönemi, 2. dönem sonu sınavları 21-22 Mart tarihlerinde yapılacak. 2. dönem sınava giriş yerlerinin internette erişime açılması ise 18 Mart'ta yapılacak.

SINAVA GİRERKEN BUNLARA DİKKAT

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır.

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerin geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.

Öte yandan, sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.