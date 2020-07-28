2020 DGS sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak? DGS sınav yerleri açıklandı mı?

ÖSYM'nin yayınladığı 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kılavuzuna göre, DGS 9 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak. DGS için başvuruda bulunan adaylar sınavın hangi gün yapılacağını ve sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağını şimdiden araştırıyor.

2020 DGS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2020-DGS kılavuzuna göre sınav 9 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

DGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sınav giriş belgesinin yayınlanacağı tarih ÖSYM tarafından net olarak açıklanmadı. Ancak, geçtiğimiz yıla bakıldığında sınav tarihinden 10 gün önce açıklandığı görülüyor. Buna göre 2020 DGS sınav giriş yerlerinin 31 Temmuz Cuma günü açıklanabileceği öngörülüyor.

DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.