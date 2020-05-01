2020 KPSS sınavı ne zaman yapılacak? KPSS sınav takvimi belli oldu…

Lisans, önlisans ve lise mezunu yüzbinlerce aday KPSS sınavının ne zaman olacağını araştırıyor. Corona virüsü sebebiyle yapılacak birçok sınavın takviminde değişiklik yapılırken, 2020 KPSS sınavının tarihlerinin ne zaman olacağı ise merak ediliyor. İşte 2020 KPSS ile ilgili bilinmesi gerekenler…

2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020