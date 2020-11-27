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27 Kasım EBA TV canlı ders saatleri ve programı belli oldu

Türkiye’de corona virüsü sebebiyle her kademedeki okullar kapatıldı. Öğrenciler eğitimlerini EBA TV üzerinden yapabiliyor. Platformda yer alan bütün sınıf seviyelerine ve derslere ait içerikler, MEB müfredat yapısına uygun olarak görülebiliyor ve ders ünitelerine erişilebiliyor.

Güncellenme: 08:23, 27/11/2020
Haberler Eğitim
27 Kasım EBA TV canlı ders saatleri ve programı belli oldu

EBA TV'de dersler saat 09.00'da başlıyor ve 15.00'e kadar devam ediyor. EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise kanalları üzerinden dersler canlı olarak öğrencilere ulaştırılıyor.

İlkokul

Ortaokul

Lise

EBA DERSLER SAYFASI NEDİR?

“Dersler” sayfası, EBA’da yer alan ders içeriklerinin yer aldığı bölümdür. Bu bölümde, bütün sınıf seviyelerine ve derslere ait içerikler, MEB müfredat yapısına uygun bir şekilde listelenir. Seçilen sınıf seviyesindeki bir dersin sayfasında; dersin üniteleri, kitabı, kütüphane içerikleri ve ünite testleri yer alır. Ünitelerin içinde ise konuları ve alt konuları görebilirsin. Dilersen “Tüm Dersler” düğmesine tıklayarak farklı okul türlerine ait ders içeriklerine de erişebilirsin.

EBA SIRALI ANLATIM NEDİR?

Sıralı anlatımda, bir alt konuya ait içerikler öğrenme sürecine uygun bir şekilde sunulur. Konu anlatımları, alıştırmalar, özet dokümanları ve tarama testlerinin yer aldığı sıralı anlatımları takip ederek konu hakkındaki bilgilerini pekiştirebilirsin.

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

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