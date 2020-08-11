31 Ağustos’ta okullar açılacak mı? Okulların açılış tarihi belli mi?

Okulların 31 Ağustos tarihinde açılacağı açıklansa da corona virüsü vakalarının artması nedeniyle yeni eğitim-öğretim yılının geleceği belirsizliğini koruyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Alt Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, Sağlık Bakanlığı'nda okulların açılması gündemiyle ilgili olarak toplantıda bir araya geldi. Toplantı dün Kabine toplantısından önce gerçekleşti ancak bir açıklama yapılmadı…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB’in yayımladığı genelgeye göre, okulların açılışı için 31 Ağustos 2020 tarihi belirlendi. Okulların kapanış tarihi ise 18 Haziran 2021.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020’de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021’de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021’de yapılacak.

OKULLARIN AÇILIŞINA DAİR AÇIKLAMA

1. Okulların öncelikle tüm çocuklar için sosyal mesafe korunarak, ortak kullanım alanları ve dersliklerde metrekare hesabıyla oturma düzenleri planlanarak, sınıflarda öğrenci sayısı seyreltilerek 18 milyon öğrenci için açılması planlanıyor.

2. Bilim Kurulu'nun pandeminin seyrine göre alacağı kararla, tüm çocuklar için açılma şansı kalmazsa okullar yarı zamanlı açılabilir.

3. Okullar salgının ağır seyrettiği bazı şehirlerde açılmaz iken salgın sürecini daha hafif atlatan şehirlerde, il dışı seyahat kısıtlaması ile birlikte açılabilir. Okulların açılmayacağı şehirlerde telafi eğitimleri yapılacak.

4. Eylül ve Ekim'de olası ikinci dalga salgına karşı 2020-2021 Eğitim/Öğretim yılında kısmi veya tamamen uzaktan eğitime geçişle ilgili teknolojik altyapı çalışmaları tamamlandı.