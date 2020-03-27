ALES tarihi bir kez daha değişti! ALES ne zaman?

Akademik kariyer hedefleyenlerin katıldığı ALES 2020 sınavı Mayıs ayının ilk haftasında gerçekleştirilmesi beklerken ÖSYM tarafından sınav tarihi değiştirildi. Peki ALES ne zaman?
ALES / 1 SINAVI NE ZAMAN?
Yeni yayınlanan sınav takvimine göre ALES /1 Sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.15'de yapılacak.
ÖSYM HANGİ SINAVLARI ERTELEDİ
* 29 Mart’ta yapılması planlanan 2020 MSÜ Sınavı 14 Haziran’a yapılacak.
* 4 Nisan’da yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) 26 Aralık’a gerçekleştirilecek.
* 12 Nisan’da yapılması planlanan 2020-YDS/1 27 Eylül’e ertelendi.
* 18 Nisan’da yapılması planlanan 2020 e-YDS/4 Farsça 20 Haziran’da yapılacak.
* 19 Nisan’da yapılması planlanan e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca 21 Haziran'da olacak.
* 26 Nisan’da yapılması planlanan 2020 EKPSS 11 Ekim’e alındı.
* 3 Mayıs’ta yapılması planlanan 2020 ALES/1 16 Ağustos’ta gerçekleştirilecek.
* 16 Mayıs’ta yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2020-İSG/1) 7 Ekim'de yapılacak.
* 20 Eylül’de tarihinde yapılması planlanan 2020 ALES/2 ise 6 Aralık'a alındı.