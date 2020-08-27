AÖF 2021 kayıt yenilemeleri başladı mı? AÖF kayıt yenileme ne zaman?

AÖF kayıt yenilemeleri her sene sonbahar aylarında gerçekleşiyor. Kayıt yenilemeleri için herhangi bir tarih verilmezken geçtiğimiz senelerdeki düzenin devam etmesi bekleniyor. AÖF öğrencileri yaz ayları sona ererken kayıt yenilemelerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte detaylar…

AÖF KAYIT YENİLEMELERİ NE ZAMAN?

2021 AÖF kayıt yenileme tarihini bekleyen Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme açık öğretim öğrencileri için henüz bir tarh belirtilmedi. Önceki eğitim döneminde kayıt yenileme işlemleri 8 Ekim'de başlamıştı.

AÖF KAYIT ADIMLARI

1. DERS SEÇİMİ

Ders seçim işlemi aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılabilecek.

2. KAYIT YENİLEME ÖDEMESİ

AÖF kayıt yenileme ücretleri Ziraat Bankası ATM'lerinden yatırılabilecek.

3. KAYIT YENİLEME İŞLEMİNİN KONTROLÜ

Öğrencilerin aof.anadolu.edu.tr adresinden kayıt yenileme işleminin gerçektirildiğini kontrol etmesi gerekiyor.